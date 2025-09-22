Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Россияне смогут узнать, где и как можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и что учесть в день прививки. Также специалисты расскажут, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами, какие штаммы включены в текущую вакцину.