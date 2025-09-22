В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Незадолго до этого аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Сочи. В аэропорту задержаны свыше 20 рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Стамбул, Душанбе, Махачкалу, Пермь и другие города. Сроки возобновления вылетов пока не уточняются. Жители Ейска, Анапы и ряда других населённых пунктов Краснодарского края сообщали о звуках, похожих на пролёт беспилотников.