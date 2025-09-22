Не всегда вредная привычка: Врач назвала случаи, когда «ночной дожор» жизненно необходим

По её словам, поздний приём пищи нередко оборачивается тяжестью и изжогой. Это происходит потому, что в положении лёжа расположение органов меняется и пища легче попадает обратно в пищевод. Кроме того, во сне пищеварительные процессы замедляются, и избыточное потребление калорий в позднее время способствуют накоплению жира, что увеличивает риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний — диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых проблем.