Спин-офф «Офиса» сериал «Газета» — возвращение старых героев и новое безумие в цифровую эпоху

1-я серия. Съёмочная группа обнаруживает умирающую газету Среднего Запада США и издателя, пытающегося её возродить. 2-я серия. «Пять W». Нед начинает слишком медленно общаться со своей командой добровольцев, пока Эсмеральда не заставляет их искать истории. 3-я серия. «Бадди и чувак». Нед присоединяется к Маре в её потребительской истории после того, как Эсмеральда проникает ему в голову. 4-я серия. «ТТТ против блогера». Нед и Эсмеральда выступают против школьного блога. Мэр и Оскар освещают последнюю постановку учителя. 5-я серия. «Осторожно, мошенничество!». Нед расследует историю о мошеннике, действующем через приложение для знакомств, и узнаёт, что Эсмеральда стала его жертвой. 6-я серия. «Журнализм». Нед берёт на себя ответственность за рекламные материалы Эсмеральды и поручает сотрудникам самостоятельно тестировать продукцию. 7-я серия. «Я тебя люблю». Пока Марв находится в редакции, нерешённое отношение сотрудников к власти выходит на поверхность. 8-я серия. «Церковь и государство». Мэр раскрывает историю, которая противопоставляет «Правдоруба» его владельцу; Нед смущён своим прошлым. 9-я серия. «Подходящие пончо». Нед и Мэр отправляются в длительную поездку, чтобы взять интервью у возможного лидера культа; Кен отправляется в турне с извинениями. 10-я серия. «Премия Огайо в области журналистики». Нед подавляет своё желание победить на церемонии вручения премии Ohio Journalism Awards; Николь раскрывает моногамию Детрика.