Спин-офф «Офиса» сериал «Газета» — возвращение старых героев и новое безумие в цифровую эпоху

Есть сериалы, которые становятся частью культурного кода. Для целого поколения зрителей «Офис» был не просто ситкомом, а своеобразной моделью мира: с нелепыми начальниками, бесконечными шутками у принтера и камерой, что как бы ненароком ловила чужие секреты. Но эпоха сменилась. Бумажные отчёты ушли в архив, офисные перегородки растворились в удалёнке и Zoom-созвонах.
И вот теперь вышел сериал «Газета» (The Paper) — новый виток ситкома, который не боится смеяться над сегодняшними реалиями. Здесь в центре внимания уже не торговцы бумагой, а редакция издания, отчаянно пытающаяся выжить в цифровом хаосе. Ироничный ребрендинг «офисной» боли: из корпоративного ада в медийный.
Что важно — «Газета» не выглядит дешёвой копией, которая паразитирует на славе старшего брата. Это самостоятельная история, но с узнаваемой ДНК: та же документальная подача, та же смесь абсурдного юмора и горькой правды о людях, которым приходится уживаться друг с другом. В результате зритель получает коктейль из ностальгии и свежих идей, от которого сложно оторваться.
Даты выхода серий «Газеты» (The Paper).
Все десять эпизодов первого сезона «Газеты» (The Paper) стали доступны зрителям одновременно — 4 сентября 2025 года.
Список серий:
1-я серия. Съёмочная группа обнаруживает умирающую газету Среднего Запада США и издателя, пытающегося её возродить. 2-я серия. «Пять W». Нед начинает слишком медленно общаться со своей командой добровольцев, пока Эсмеральда не заставляет их искать истории. 3-я серия. «Бадди и чувак». Нед присоединяется к Маре в её потребительской истории после того, как Эсмеральда проникает ему в голову. 4-я серия. «ТТТ против блогера». Нед и Эсмеральда выступают против школьного блога. Мэр и Оскар освещают последнюю постановку учителя. 5-я серия. «Осторожно, мошенничество!». Нед расследует историю о мошеннике, действующем через приложение для знакомств, и узнаёт, что Эсмеральда стала его жертвой. 6-я серия. «Журнализм». Нед берёт на себя ответственность за рекламные материалы Эсмеральды и поручает сотрудникам самостоятельно тестировать продукцию. 7-я серия. «Я тебя люблю». Пока Марв находится в редакции, нерешённое отношение сотрудников к власти выходит на поверхность. 8-я серия. «Церковь и государство». Мэр раскрывает историю, которая противопоставляет «Правдоруба» его владельцу; Нед смущён своим прошлым. 9-я серия. «Подходящие пончо». Нед и Мэр отправляются в длительную поездку, чтобы взять интервью у возможного лидера культа; Кен отправляется в турне с извинениями. 10-я серия. «Премия Огайо в области журналистики». Нед подавляет своё желание победить на церемонии вручения премии Ohio Journalism Awards; Николь раскрывает моногамию Детрика.
И самое важное: Peacock уже продлил сериал на второй сезон, ещё до выхода первой серии. Такой уровень доверия к проекту встречается нечасто.
Трейлеры и фото.
Сюжет сериала «Газета».
В основе «Газеты» лежит всё та же магия псевдодокументального стиля: камера будто случайно подслушивает разговоры и фиксирует самые нелепые моменты. Только если в «Офисе» мы смеялись над торговцами бумагой, то теперь оказались в куда более бурной среде — редакции вымышленной газеты The Gazette, которая отчаянно ищет своё место в цифровую эпоху.
События сериала «Газета» (The Paper) разворачиваются в вымышленной редакции The Truth Teller (что можно перевести как «Правдоруб») в Толедо, штат Огайо. Раньше это была гордость региона, а теперь — газета, которая буквально держится на энтузиазме команды волонтёров. Тиражи падают, бюджет урезан, а большинство сотрудников впервые сталкиваются с журналистикой лицом к лицу — и не всегда понимают, где кончаются факты и начинаются домыслы.
В центре кутерьмы — новый главный редактор Нед Сэмпсон (Донал Глисон). Идеалист до мозга костей, он мечтает воскресить газету и вернуть ей былую славу. Но реальность гораздо жёстче: неопытные журналисты, путаница с фактами, бесконечное давление цифровых конкурентов — каждый день превращается в отчаянную битву за внимание читателя.
Но за всей сатирой проступает и человеческая драма. «Газета» показывает, что журналисты — такие же люди, как и клерки из «Офиса»: они влюбляются, ошибаются, спорят и мечтают хоть как-то изменить мир.
По сути, это история о том, что работа в медиа сегодня — такая же офисная реальность, только с дополнительным нервом. Сериал смеётся над тем, что всем давно знакомо, и при этом заставляет задуматься: что останется от старой журналистики, если мир окончательно перейдёт на язык мемов и push-уведомлений?
Актёры и персонажи.
Донал Глисон — амбициозный репортёр.
Новый главный редактор The Truth Teller. Харизматичный молодой журналист, который пытается возродить издание и доказать, что классическая журналистика ещё жива. Сабрина Импаччиаторе — энергичная журналистка.
Эксцентричная и смелая, её идеи порой поражают коллег, но именно она вносит драйв и креатив в повседневную рутину редакции. Мелвин Грегг — старший редактор.
Строгий и требовательный, но с тонким чувством юмора, контролирует работу команды и следит за качеством материалов. Челси Фрай — стажёрка.
Пытливая и немного наивная, часто попадает в комические ситуации, исследуя медиамир с любопытством новичка. Рамона Янг — специалист по соцсетям.
Эксперт по цифровым стратегиям, мастерски балансирует между правилами и хаосом современных медиа. Гбемисола Икумело — медиаконсультант.
Остроумный и провокационный, ставит коллег в неловкие ситуации и добавляет лёгкий абсурд в офисную жизнь. Алекс Эдельман — молодой репортёр.
Наивный, но с большим сердцем и амбициями, готов браться за самые трудные и смешные истории. Тим Ки — аналитик редакции.
Любитель статистики и цифр, чья педантичность иногда доводит команду до смеха. Эрик Рэхилл — ветеран журналистики.
Опытный репортёр «старой школы», который пытается привнести дисциплину и порядок в хаотичную редакцию.
Герои из сериала «Офис» в новом сериале «Газета».
Для фанатов «Офиса» особый кайф — видеть знакомые лица в совершенно новом контексте. В «Газете» (The Paper) возвращается Оскар Нуньес, который снова играет Оскара Мартинеса, но теперь уже не клерка, а финансового директора редакции. Его сарказм и тонкий юмор остались при нём, и это создаёт невероятную нить связи с оригинальным сериалом.
Интересно, что другие персонажи «Офиса» появляются эпизодически или упоминаются в шутках и сценках — своего рода пасхалки для настоящих фанатов. Например, в некоторых диалогах сквозит дух Двайта Шрута или Пэм Бисли, хотя их исполнители напрямую не задействованы. Это создаёт ощущение, что мир Дандер Миффлин не растворился бесследно — он трансформировался, но остался узнаваемым.
В «Газете» герой Оскара играет связующую роль: он как бы «старый якорь» в новом, шумном и цифровом офисе. Через его призму мы видим, как меняются медиа, но человеческая часть — интриги, разборки, дружба и юмор — остаётся той же самой, что и в Скрентоне.
Такой приём — возвращение хотя бы одного персонажа из старой вселенной — помогает новым и старым зрителям почувствовать преемственность. Это как тёплый привет из прошлого, который делает новое шоу не просто ребутом, а логическим продолжением культового «Офиса».
Интересные факты.
«Офис» (The Office) был адаптацией одноимённого британского шоу, но быстро обрёл собственный уникальный стиль. В США сериал выходил с 2005 по 2013 год и насчитывает 201 эпизод. Шоу получило премию «Эмми» за лучшую комедийную серию и множество других наград, включая «Золотой глобус» для Стива Карелла. Формат мокьюментари (от английского mockumentary — «поддельная документалка») сделал «Офис» культовым и вдохновил десятки современных комедийных сериалов. «Газета» (The Paper) сохраняет стиль мокьюментари, но переносит действие в современную цифровую редакцию.
Отзывы и рецензии.
Критики встречают «Газету» (The Paper) с восторгом: отмечают, что спин‑офф удачно сочетает дух оригинального «Офиса» с современными реалиями цифровой журналистики. Сценарий остроумный, герои живые, а комедийные ситуации узнаваемы для каждого, кто хоть раз работал в офисе или медиа.
Зрители тоже положительно реагируют: многие подмечают, что шоу одновременно смешное и немного грустное, точно отражает абсурд современной работы и борьбы за внимание аудитории. «Газета» стала редким примером спин‑оффа, который не просто существует рядом с культовым оригиналом, а действительно развивает его идеи в новом контексте.