Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван первый регион РФ, где начнут издавать Коран

В Чеченской Республике созданы все необходимые условия для издания Корана.

В Чеченской Республике созданы все необходимые условия для издания Корана. Регион станет первым в России, получившим такое право, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана», — отметил он.

Кадыров также поделился, что принял участие в съезде ДУМ Чечни, прошедшем в Грозном. И рассказал, что ему подарили экземпляр Корана с чеченским орнаментом. Его впервые издали в регионе.

Глава Чечни сообщил и о переизбрании Салаха-Хаджи Межиева на пост муфтия республики. Кадыров поздравил его с этим событием и отметил, что тот будет как прежде «достойно трудиться во благо мусульманской уммы».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше