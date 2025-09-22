Назван первый регион РФ, где начнут издавать Коран

В Чеченской Республике созданы все необходимые условия для издания Корана. Регион станет первым в России, получившим такое право, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана», — отметил он.
Кадыров также поделился, что принял участие в съезде ДУМ Чечни, прошедшем в Грозном. И рассказал, что ему подарили экземпляр Корана с чеченским орнаментом. Его впервые издали в регионе.
Глава Чечни сообщил и о переизбрании Салаха-Хаджи Межиева на пост муфтия республики. Кадыров поздравил его с этим событием и отметил, что тот будет как прежде «достойно трудиться во благо мусульманской уммы».
