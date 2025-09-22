В Госдуму направили проект о психолого-педагогической экспертизе игрушек

«Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: “Как такое вообще могло здесь оказаться?”. Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни», — отметила она.