В Госдуму направили проект о психолого-педагогической экспертизе игрушек

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Законопроект прошел длительную подготовку. Роскачество подготовило ГОСТ “Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей”. Осталось получить поддержку Минпросвещения РФ. Министр (просвещения Сергей Кравцов — ред.) устно неоднократно поддерживал этот законопроект. Сегодня отправляем его в правительство РФ», — сказала Буцкая.
По словам парламентария, вопрос о психолого-педагогической экспертизе игрушек является достаточно важным и актуальным.
«Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: “Как такое вообще могло здесь оказаться?”. Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни», — отметила она.
Буцкая уточнила, что действующий порядок сертификации игрушек оценивает лишь санитарную безопасность, то есть игрушки проверяют на отсутствие токсичных материалов.