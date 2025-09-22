Ричмонд
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать сразу несколько городов в Краснодарском крае

Жители ряда городов Краснодарского края сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации, поступающей из Ейска и Славянска-на-Кубани, в небе активно работает ПВО, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщают, что слышали более десятка взрывов, предварительно, сбито несколько вражеских дронов. Жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска уведомляют о звуках пролёта дронов и работе сирен воздушной тревоги. Официальная информация о последствиях атаки на данный момент отсутствует.

Вечером 21 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на Крым. В результате преднамеренной террористической атаки на гражданские объекты погибли три человека, ещё шестнадцать человек получили ранения. Кроме того, в посёлке Форос полностью разрушен актовый зал школы, сильно пострадала библиотека, ранен охранник. Учебное заведение приняло решение перевести школьников на дистанционное обучение.

