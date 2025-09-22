Более 60 самолетов задержано в Сочи. Скрин

Десятки самолетов не могут вылететь из Сочи.
Более 60 самолетов задержано в аэропорту Сочи. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.
Речь идет, как про внутренние рейсы, так и про международные. Самолеты задержаны в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Махачкалу, Екатеринбург, Пермь, Омск, Ереван и Стамбул.
Скрин с онлайн-табло аэропорта СочиФото: URA.RU.
Ранее в сочинском аэропорту уже фиксировались массовые задержки рейсов: в августе 2025 года из-за введенных ограничительных мер были изменены расписания и задержаны более 17 рейсов, что также затронуло как внутренние, так и международные направления. Тогда пассажиры некоторых рейсов ожидали вылета до 12 часов.