Более 60 самолетов задержано в Сочи. Скрин

Более 60 самолетов задержано в аэропорту Сочи. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Десятки самолетов не могут вылететь из Сочи.

Речь идет, как про внутренние рейсы, так и про международные. Самолеты задержаны в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Махачкалу, Екатеринбург, Пермь, Омск, Ереван и Стамбул.

Скрин с онлайн-табло аэропорта СочиФото: URA.RU.

Ранее в сочинском аэропорту уже фиксировались массовые задержки рейсов: в августе 2025 года из-за введенных ограничительных мер были изменены расписания и задержаны более 17 рейсов, что также затронуло как внутренние, так и международные направления. Тогда пассажиры некоторых рейсов ожидали вылета до 12 часов.