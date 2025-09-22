Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище: около 200 тысяч человек пришли проститься с режиссером

На Кунцевском кладбище в Москве похоронили театрального режиссера Юрия Бутусова. Об этом сообщает ТАСС. Урну с его прахом, где он покоится уже 40 дней, опустили в землю в секторе 10.06.
Уточняется, что прощальная церемония собрала около 200 человек, среди которых были именитые артисты из различных московских театров. На похоронах присутствовали художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и директор Театра Моссовета Евгений Марчелли. Люди начали прибывать на кладбище за полчаса до начала церемонии.
Константин Райкин выразил свои чувства, отметив, что Юрий Николаевич был незаурядным человеком, оставившим глубокий след в сердцах многих. Худрук отметил, что его уход — это огромное горе, которое сложно сразу осознать:
«Мы уже несколько раз прощались с ним, и только теперь осознаем, насколько его отсутствие заметно», — добавил он.
Под звуки музыки близкие, коллеги и ученики режиссера подходили к портрету над могилой, чтобы поделиться воспоминаниями. Мария, вдова режиссера, сказала: «Спасибо за большую любовь. Уверенна, что сейчас Юра чувствует её».
Бутусов — выдающийся театральный режиссер, который после начала специальной военной операции на Украине покинул Россию и обосновался во Франции, где получил вид на жительство в Париже. За рубежом он активно ставил спектакли как в странах бывшего СССР, так и в столице Франции.
В России Бутусов занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова и руководил Театром имени Ленсовета. Также он часто ставил спектакли в МХТ имени Чехова.
В сентябре 2020 года он основал свой первый режиссёрский курс в ГИТИСе. Среди преподавателей его мастерской были Александра Урсуляк, Александр Хухлин, Агриппина Стеклова и Надя Кубайлат. В 2011 году Бутусов стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Работа режиссёра» за спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова.
Напомним, Юрия не стало еще 10 августа. Знаменитый режиссер ушел из жизни в возрасте 63 лет. При этом сначала подробности не раскрывались. Однако потом стало известно, что причиной смерти стал несчастный случай. Режиссер утонул во время отпуска в Болгарии.