«Интервидение» посмотрела половина население планеты

Четыре миллиарда зрителей по всему миру смотрели трансляцию финала международного музыкального конкурса «Интервидение», состоявшегося в Москве 20 сентября. Об сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.
«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — говорится в сообщении.
Финальное выступление исполнителей длились более трех часов. Их номера оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты из 23 стран.
В итоге победителем возрожденного «Интервидения» стал артист из Вьетнама Дык Фук, который получил кубок конкурса и 30 миллионов рублей призовых. Второе и третье место заняли Киргизия и Катар соответственно.
Во время своего выступления представлявший Россию певец Shaman попросил жюри не оценивать его номер и снять с голосования. Была названа страна следующего «Интервидения», которое состоится в 2026 году. Ею стала Саудовская Аравия.
