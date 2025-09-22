Дмитриев: Кирк был большим сторонником РФ среди консерваторов США

«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с РФ и выступал против поставок американского оружия Украине», — написал спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в Telegram.