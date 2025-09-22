Ричмонд
Дмитриев: Кирк был большим сторонником РФ среди консерваторов США

Кирк заявлял, что США не следует поставлять вооружение на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Активист Чарли Кирк являлся одним из самых больших сторонников Российской Федерации среди американских консерваторов, заявил Кирилл Дмитриев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций уточнил, что Кирк призывал к конструктивным отношениям с РФ, а также заявлял, что США не следует поставлять оружие на Украину.

«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с РФ и выступал против поставок американского оружия Украине», — написал спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в Telegram.

Кроме того, Дмитриев прикрепил к посту видео, на котором Кирк говорит о сорванных стамбульских договорённостях между Соединёнными Штатами и Британией.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.

Ранее сообщалось, что Трамп и американский бизнесмен Илон Маск, между которыми в июне произошла перепалка, пожали друг другу руки на панихиде по Кирку в Аризоне.

