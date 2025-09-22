Дмитриев: Кирк был большим сторонником РФ среди консерваторов США

Активист Чарли Кирк являлся одним из самых больших сторонников Российской Федерации среди американских консерваторов, заявил Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций уточнил, что Кирк призывал к конструктивным отношениям с РФ, а также заявлял, что США не следует поставлять оружие на Украину.
«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с РФ и выступал против поставок американского оружия Украине», — написал спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в Telegram.
Кроме того, Дмитриев прикрепил к посту видео, на котором Кирк говорит о сорванных стамбульских договорённостях между Соединёнными Штатами и Британией.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что Трамп и американский бизнесмен Илон Маск, между которыми в июне произошла перепалка, пожали друг другу руки на панихиде по Кирку в Аризоне.