«Фирменный стиль»: Малькевич прокомментировал удар ВСУ по крымской школе

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу и санаторий «Форос» в Крыму, назвав ее доказательством того, что киевский режим считает детей своими врагами.

— Для киевского режима дети давно считаются врагами. Удар по школе, к сожалению, никого не должен удивлять или шокировать, потому что все эти годы укрофашисты бьют по детям Донбасса, Новороссии, обстреливают машины скорой помощи в Херсонской области и в Горловке. Целенаправленно били по детям перед Новым годом в Белгороде в 2023 году. К сожалению, это их фирменный стиль, — заявил Малькевич.

Он также выразил мнение, что представители европейских стран вновь проигнорируют произошедшее. При этом Малькевич призвал россиян, покинувших страну, к особому вниманию. По его словам, «вся эта публика», которая «льет крокодиловы слезы по каким-то мифическим жертвам на Украине» и поддерживает ВСУ, а также их контакты в России, должна быть «жесточайшим образом выкорчевана» вместе с информационными ресурсами, поскольку они блокируют российскую правду, передает ТАСС.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что по уточненным данным, в результате атаки ВСУ на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения.

