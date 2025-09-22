Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Примерно восемь из десяти (79%) россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Большинство (79%) россиян ответили, что скорее верят в существование других разумных существ во Вселенной, помимо людей. Причем мужчины (83%) верят в это чаще женщин (76%).
Около половины (46%) респондентов согласны с тем, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и скрываться от людей, 36% думают, что они не посещают нашу планету.
На вопрос о том, какие эмоции у них вызвало бы знание о том, что во Вселенной помимо людей есть ещё разумные существа (можно было дать любое количество ответов), 77% опрошенных назвали интерес, 30% — беспокойство, 15% — надежду.
По мнению 61% россиян, инопланетяне, прибыв на Землю, сначала просто понаблюдали бы за людьми, 10% считают, что они попытались бы завоевать нашу планету, 19% думают, что они постарались бы наладить сотрудничество и дружеские отношения с людьми.
Кроме того, респондентам предложили представить, что им нужно посоветовать инопланетянину книгу, чтобы лучше понять людей и жизнь на Земле: 15% назвали «Войну и Мир» Льва Толстого, 9% — «Библию» или «Евангелие», по 4% — «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла.
Более половины (63%) опрошенных отметили, что сами любят смотреть художественные фильмы про инопланетян, 30% рассказали, что им скорее не нравятся такие фильмы.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен по заказу телеканала ТНТ 2−4 сентября среди 1606 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.