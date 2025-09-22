Вэнс: убийцы Кирка презирают добродетели нынешней цивилизации

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что активиста Чарли Кирка лишили жизни «те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации».
«Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера», — сказал он в ходе выступления на церемонии в Аризоне.
Напомним, в США убит 31-летний политик Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.
В настоящее время на стадионе State Farm в американском штате Аризона проходит панихида по активисту Чарли Кирку. На мероприятии присутствуют Трамп, его администрация и американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее сообщалось, что Трамп и Маск, между которыми в июне произошла ссора, пожали друг другу руки на панихиде по Кирку в Аризоне.