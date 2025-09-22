Американский ракетный эсминец USS Bainbridge зашел в Балтийское море

«Мы будем внимательно следить за его присутствием вблизи российской территории. На Балтике у нас есть корабли, способные противостоять таким эсминцам. В частности, это корветы проекта 20380 с противокорабельными ракетами “Уран”, малые ракетные корабли, вооруженные “Калибрами”, и множество ракетных катеров», — заявил военный эксперт и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.