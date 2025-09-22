Американский ракетный эсминец USS Bainbridge зашел в Балтийское море

Американский эсминец USS Bainbridge вошел в Балтийское море и уже несколько дней выполняет маневры в его северной части. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.
Уточняется, что военный корабль примет участие в учениях НАТО Neptune Strike, которые запланированы на период с 22 по 26 сентября текущего года. Эсминец будет задействован в маневрах, проводимых финскими военно-морскими силами (ВМС) в северной части Балтики.
На данном этапе совместные действия будут отрабатывать немецкий фрегат FGS Hamburg и корвет ВМС Швеции HMS Helsingborg, которые составляют постоянную военно-морскую оперативную группу НАТО (SNMG1).
USS Bainbridge относится к классу эсминцев «Арли Берк» и оснащен до 56 крылатыми ракетами «Томагавк».
«Мы будем внимательно следить за его присутствием вблизи российской территории. На Балтике у нас есть корабли, способные противостоять таким эсминцам. В частности, это корветы проекта 20380 с противокорабельными ракетами “Уран”, малые ракетные корабли, вооруженные “Калибрами”, и множество ракетных катеров», — заявил военный эксперт и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
Эксперт также отметил важность авиационной группировки Балтийского флота и Ленинградского военного округа.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что военные учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море представляют собой подготовку альянса к возможному конфликту с Россией.