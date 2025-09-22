22 сентября в Иркутске обещают потепление до +18 градусов. Рабочая неделя для жителей начнется без осадков в виде дождя. На небе будет облачно. Как рассказали КП-Иркутск синоптики, ветер будет северо-западный с порывами 4−9 м/с. Ночью значительно похолодает до +4…+9.