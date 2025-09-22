22 сентября в Иркутске обещают потепление до +18 градусов. Рабочая неделя для жителей начнется без осадков в виде дождя. На небе будет облачно. Как рассказали КП-Иркутск синоптики, ветер будет северо-западный с порывами 4−9 м/с. Ночью значительно похолодает до +4…+9.
-Местами в регионе пройдет небольшие дожди. Порывы западного ветра могут достигнуть 10−13 м/с, — прокомментировали в Иркутском гидрометцентре.
Ночью ожидается +4…+9 градусов. В ясную погоду температура может опуститься до −3…+2 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20, а при облачности температура не превысит +10 градусов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, где пройдет отключение света в Иркутске 22 сентября 2025.