«Христос прощал»: вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

Эрика Кирк, вдова консервативного активиста Чарли Кирка, застреленного в результате покушения, заявила о прощении подозреваемого в убийстве ее мужа.

— Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли, — сказала она на церемонии прощания, которая проходила на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл, штат Аризона.

Эрика Кирк также добавила, что ее муж стремился «спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь».

На церемонии прощания с Чарли Кирком присутствовало множество высокопоставленных представителей американской администрации. Вместе с президентом США Дональдом Трампом на мероприятие прибыли глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер, передает ТАСС.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

