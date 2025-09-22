Трамп: США скорбят и находятся в шоке из-за убийства Кирка

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США скорбят, а также находятся в шоке из-за убийства активиста Чарли Кирка.
Трамп вышел на сцену на стадионе State Farm в Аризоне, чтобы почтить память Кирка, он стоит за пуленепробиваемым стеклом.
Президент США рассказал, что Кирк перед смертью просил его спасти Чикаго от преступности.
«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасём Чикаго от ужасных преступлений», — сказал Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Кирк обеспечил ему поддержку молодёжи на выборах. Движение Кирка стало «сокрушительной силой» в политике США.
Трамп также добавил, что, в отличие от Кирка, ненавидит своих оппонентов.
«Он был миссионером с благородной и великой целью. Он не ненавидел своих оппонентов и хотел для них всего самого лучшего. В этом я с Чарли был не согласен. Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего наилучшего», — уточнил Трамп.
В сторонника Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.
В настоящее время на стадионе State Farm в американском штате Аризона проходит панихида по активисту Чарли Кирку. На мероприятии присутствуют Трамп, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, вся администрация США, вдова Кирка Эрика Кирк и американский бизнесмен Илон Маск.
Трамп обнял на сцене вдову Чарли Кирка, а также после перепалки в июне пожал руку Маску.
Ранее Вэнс заявил, что Кирка лишили жизни «те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации».