Глава РФПИ Дмитриев напомнил о пророссийской позиции убитого Чарли Кирка

Дмитриев отметил, что Чарли Кирк выступал за конструктивные отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высоко оценил взгляды консервативного политика Чарли Кирка на Россию. В своём Telegram-канале Дмитриев отметил, что Кирк был одним из самых пророссийски настроенных представителей консервативного лагеря в США.

«Чарли Кирк выступал за конструктивные отношения с Россией и был против поставок американского оружия в Украину», — подчеркнул Дмитриев.

Он также прикрепил к своему сообщению видеозапись с выступлением Кирка, где тот призывал всех поддерживать мир и утверждал, что Восточная Украина неизбежно перейдёт под контроль России, и это следует принять как данность.

Напомним, сторонник президента США Чарли Кирк резко критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, считая, что США не предоставляют ему необходимой поддержки. Он называл бывшего комика «неблагодарным и капризным ребёнком».

