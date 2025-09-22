Трамп раскрыл последную просьбу Чарли Кирка перед смертью: о чём говорил активист

Глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на траурных мероприятиях в Аризоне, рассказал о последней просьбе, с которой к нему обратился консервативный политик Чарли Кирк перед своей смертью. Трансляцию панихиды, на которой присутствует американский лидер, можно посмотреть на YouTube-канале Turning Point USA.
«Он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”», — поделился Трамп. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы выполнить эту просьбу и снизить уровень преступности в штате.
Известно, что американский лидер наблюдает за панихидой из специально оборудованной ложи на стадионе. Он находится за пуленепробиваемым стеклом.
Напомним, глава Белого дома отметил заслуги убитого активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом США.