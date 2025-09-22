Трамп раскрыл последную просьбу Чарли Кирка перед смертью: о чём говорил активист

Глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на траурных мероприятиях в Аризоне, рассказал о последней просьбе, с которой к нему обратился консервативный политик Чарли Кирк перед своей смертью. Трансляцию панихиды, на которой присутствует американский лидер, можно посмотреть на YouTube-канале Turning Point USA.