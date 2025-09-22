Макрон: Конфискация российских активов нарушит международное право

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов будет являться нарушением международного права.
В интервью американскому телеканалу CBS News он подчеркнул важность соблюдения международных правил, отметив, что даже в текущей ситуации активы центрального банка не подлежат конфискации.
— Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право, — заявил глава Пятой республики.
Макрон в интервью также выразил мнение, что подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», и поэтому европейские страны «не будут делать с этими замороженными активами все невозможное».
Ранее сенаторы Соединенных Штатов от двух партий продемонстрировали законопроект об использовании российских замороженных активов, за счет которых планируется оказывать помощь Украине каждые 90 дней. Согласно схеме, Госдеп США каждый раз будет отправлять Киеву как минимум 250 миллионов долларов.
До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации с замороженными российскими активами, на которые Евросоюз вооружает Украину. Он пригрозил преследованием странам, которые попытаются вновь это сделать.