В Госдуме напомнили о переносе выходного 1 ноября

«Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня — 2, 3 и 4 ноября», — сообщил он.
По словам парламентария, в случае сохранения 1 ноября в качестве выходного понедельник 3 ноября был бы единственным рабочим днем после обычных выходных и перед длительными праздниками.
«Это было бы не так корректно и функционально», — отметил Нилов.
18 сентября юрист по трудовому праву Headhunter Дарья Ерзина рассказал, что в декабре у россиян будет 22 рабочих дня и девять выходных, включая 31 декабря, который официально станет нерабочим днем. Также, по ее словам, длинные новогодние каникулы начнутся уже с 31 декабря и продлятся до 12 января включительно.