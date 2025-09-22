Ричмонд
В Госдуме напомнили о переносе выходного 1 ноября

В России по случаю Дня народного единства суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, а затем, со 2 по 4 ноября, будут три выходных. Об этом 22 сентября напомнил россиянам лава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: РИА "Новости"

«Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня — 2, 3 и 4 ноября», — сообщил он.

По словам парламентария, в случае сохранения 1 ноября в качестве выходного понедельник 3 ноября был бы единственным рабочим днем после обычных выходных и перед длительными праздниками.

«Это было бы не так корректно и функционально», — отметил Нилов.

18 сентября юрист по трудовому праву Headhunter Дарья Ерзина рассказал, что в декабре у россиян будет 22 рабочих дня и девять выходных, включая 31 декабря, который официально станет нерабочим днем. Также, по ее словам, длинные новогодние каникулы начнутся уже с 31 декабря и продлятся до 12 января включительно.