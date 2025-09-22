В Госдуме напомнили о переносе выходного 1 ноября

18 сентября юрист по трудовому праву Headhunter Дарья Ерзина рассказал, что в декабре у россиян будет 22 рабочих дня и девять выходных, включая 31 декабря, который официально станет нерабочим днем. Также, по ее словам, длинные новогодние каникулы начнутся уже с 31 декабря и продлятся до 12 января включительно.