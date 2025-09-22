Вдова Чарли Кирка сквозь слёзы рассказала о последних минутах его жизни

Консервативный активист Чарли Кирк, который был застрелен в США, умер мгновенно, без боли и мучений, рассказала вдова покойного Эрика Кирк в ходе церемонии прощания с ним на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона).
Тысячи людей, которые присутствовали на траурной церемонии, поддержали женщину аплодисментами. Она отметила, что у врачей не было шансов спасти Чарли Кирка. Вдова также заявила, что прощает подозреваемого в убийстве её супруга.
«Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — сказала Эрика Кирк.
Женщина добавила, что ее супруг стремился «спасти молодых людей, как тот, кто лишил его жизни».
Напомним, в Чарли Кирка стреляли 10 сентября. Это произошло во время его выступления на территории университета в штате Юта. Активист получил ранение в шею и был доставлен в больницу, где позже скончался. 11 сентября был задержан подозреваемый в убийстве Кирка.