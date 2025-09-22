Вдова Чарли Кирка сквозь слёзы рассказала о последних минутах его жизни

Напомним, в Чарли Кирка стреляли 10 сентября. Это произошло во время его выступления на территории университета в штате Юта. Активист получил ранение в шею и был доставлен в больницу, где позже скончался. 11 сентября был задержан подозреваемый в убийстве Кирка.