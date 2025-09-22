Ричмонд
Трамп на церемонии прощания с убитым Кирком пообещал вернуть религию в США

После выступления на стадионе State Farm Stadium Трамп обнял вдову активиста Эрику Кирк.

Источник: Комсомольская правда

На церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть религию в страну.

«Мы должны вернуть религию в США. Без границ, закона, порядка и веры у вас не будет настоящей страны. Мы хотим вернуть религию в Америку, вернуть бога в наши прекрасные Соединённые Штаты», — сказал он в конце своей речи на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона).

После выступления Трамп обнял вдову активиста Эрику Кирк. Она была избрана главой некоммерческой организации Turning Point USA, основанной её мужем.

Отмечается, что на траурное мероприятие, помимо президента, прибыли многие высокопоставленные представители американской администрации.

Среди них были вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди — младший, руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и её заместитель Стивен Миллер.

Напомним, глава Белого дома выразил благодарность Чарли Кирку, отметив его выдающиеся качества и перспективы. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и значительным потенциалом.

