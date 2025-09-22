Трамп на церемонии прощания с убитым Кирком пообещал вернуть религию в США

«Мы должны вернуть религию в США. Без границ, закона, порядка и веры у вас не будет настоящей страны. Мы хотим вернуть религию в Америку, вернуть бога в наши прекрасные Соединённые Штаты», — сказал он в конце своей речи на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона).