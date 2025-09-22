Трамп пообещал объявить о том, как США победят аутизм

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в понедельник расскажет о том, как США одержат победу над болезнями аутического спектра.
«Я думаю, у нас есть ответ на проблему аутизма, как вам такое», — сказал он в ходе своего выступления на стадионе State Farm в Аризоне, где проходит панихида по убитому активисту Чарли Кирку.
Трамп уточнил, что в понедельник сделает объявление о победе над аутизмом.
Ранее Трамп заявил, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, назначенный им на пост министра здравоохранения и социальных служб, может провести расследование связи между детскими вакцинами и аутизмом.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше