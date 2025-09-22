Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал объявить о том, как США победят аутизм

Трамп уточнил, что в понедельник сделает объявление о победе над аутизмом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в понедельник расскажет о том, как США одержат победу над болезнями аутического спектра.

«Я думаю, у нас есть ответ на проблему аутизма, как вам такое», — сказал он в ходе своего выступления на стадионе State Farm в Аризоне, где проходит панихида по убитому активисту Чарли Кирку.

Трамп уточнил, что в понедельник сделает объявление о победе над аутизмом.

Ранее Трамп заявил, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, назначенный им на пост министра здравоохранения и социальных служб, может провести расследование связи между детскими вакцинами и аутизмом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше