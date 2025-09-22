Раскрыты причины обилия акул в Красном море: Суэцкий канал

Изменения в миграционных путях крупных морских рыб, вызванные прорытием Суэцкого канала, привели к появлению акул в Красном море. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в интервью РИА Новости.
«Очень многие виды через него мигрируют, проходят его насквозь. С тех пор, как прорыли Суэцкий канал, открылся замечательный путь миграции из Индийского океана в Средиземное море. Акулы стали мигрировать, изменились миграционные пути крупных морских рыб», — пояснил эксперт.
Напомним, на прошлой неделе несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты из-за очередного появления акул.
Суэцкий канал, открытый для судоходства в 1869 году, является кратчайшим водным путем между Средиземным и Красным морями, соединяя порты Атлантического и Индийского океанов. Его создание значительно сократило морские пути, открыв новые возможности для миграции морских обитателей.