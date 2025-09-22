Ричмонд
Раскрыты причины обилия акул в Красном море: Суэцкий канал

Изменения в миграционных путях крупных морских рыб, вызванные прорытием Суэцкого канала, привели к появлению акул в Красном море.

Изменения в миграционных путях крупных морских рыб, вызванные прорытием Суэцкого канала, привели к появлению акул в Красном море. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в интервью РИА Новости.

«Очень многие виды через него мигрируют, проходят его насквозь. С тех пор, как прорыли Суэцкий канал, открылся замечательный путь миграции из Индийского океана в Средиземное море. Акулы стали мигрировать, изменились миграционные пути крупных морских рыб», — пояснил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, были временно закрыты из-за очередного появления акул.

Суэцкий канал, открытый для судоходства в 1869 году, является кратчайшим водным путем между Средиземным и Красным морями, соединяя порты Атлантического и Индийского океанов. Его создание значительно сократило морские пути, открыв новые возможности для миграции морских обитателей.

Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
