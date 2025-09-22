Ричмонд
«Польша за мир!»: протестующие в Варшаве требуют прекратить поддержку Украины

Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины.

Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины.

Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.

На плакатах протестующих написано: «Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!» и «Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны», «Никаких войн за Украину».

Участники акции прошли колонной к администрации президента, чтобы передать свои требования и провести митинг, передает РИА Новости.

Ранее главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил, что предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать ракеты и дроны ВС России над Украиной является безрассудным. По его мнению, призывы сбивать БПЛА над Украиной втянут страну в конфликт напрямую.

Польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность. Таким мнением поделились авторы издания Myśl Polska.

