В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, чтобы создать «трогательную» легенду, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники быстро переходят к эмоциональному разговору. Через пару дней потенциальной жертве уже могут признаться в любви или глубокой привязанности.
«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории», — говорится в материалах.
Уточняется, что аферисты также часто выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии они предлагают бесплатно обучить жертву инвестиционной стратегии, которая его самого сделала «криптомиллионером».
«Проект окажется скамом, а деньги будут украдены», — поясняется в материалах.