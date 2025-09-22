Такер Карлсон сравнил убийство Чарли Кирка с распятием Христа

«Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один с мыслью: давайте просто убьем его», — сказал бывший телеведущий.