Такер Карлсон сравнил убийство Чарли Кирка с распятием Христа

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка напоминает заговор людей, которые «едят хумус при тусклом свете лампы», заявил американский журналист Такер Карлсон на церемонии прощания с покойным в Глендейле (штат Аризона, США).
«Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один с мыслью: давайте просто убьем его», — сказал бывший телеведущий.
Он сравнил эту историю с христианством. По мнению Карлсона, именно так сговаривались, чтобы казнить Иисуса Христа за «правду о власти».
Напомним, Чарли Кирк был застрелен 10 сентября в ходе выступления в американском штате Юта. На следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого в его убийстве. Вдова активиста Эрик Кирк заявила, что её мужа лишили жизни за то, что проповедовал в США «патриотизм и милосердную любовь».