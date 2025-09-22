Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон сравнил убийство Чарли Кирка с распятием Христа

Карлсон отметил, что Христа казнили за «правду о власти».

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка напоминает заговор людей, которые «едят хумус при тусклом свете лампы», заявил американский журналист Такер Карлсон на церемонии прощания с покойным в Глендейле (штат Аризона, США).

«Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один с мыслью: давайте просто убьем его», — сказал бывший телеведущий.

Он сравнил эту историю с христианством. По мнению Карлсона, именно так сговаривались, чтобы казнить Иисуса Христа за «правду о власти».

Напомним, Чарли Кирк был застрелен 10 сентября в ходе выступления в американском штате Юта. На следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого в его убийстве. Вдова активиста Эрик Кирк заявила, что её мужа лишили жизни за то, что проповедовал в США «патриотизм и милосердную любовь».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше