Россиянам сообщили о переносе выходного в ноябре

В ноябре 2025 года россиян ждут продолжительные выходные в честь Дня народного единства. Суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, а отдыхать можно будет три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября. Об изменениях в производственном календаре напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.