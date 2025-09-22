Россиянам сообщили о переносе выходного в ноябре

В начале ноября россиян ждут длинные выходные.
В ноябре 2025 года россиян ждут продолжительные выходные в честь Дня народного единства. Суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, а отдыхать можно будет три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября. Об изменениях в производственном календаре напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«День народного единства выпадает на вторник. По Трудовому кодексу 4 ноября является нерабочим праздничным днем, поэтому правительство РФ оптимизировало график выходных. Суббота, 1 ноября, будет рабочей, а выходной с этого дня переносится на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября», — рассказал Нилов. Его слова передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что такое решение позволяет избежать ситуации, когда понедельник 3 ноября становится единственным рабочим днем между выходными и праздником. Это решение подготовлено Минтрудом РФ и поддержано трехсторонней комиссией, в которую входят правительство, профсоюзы и объединения работодателей.