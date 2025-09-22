Праздничные дни в ноябре: россиянам раскрыли, как они будут отдыхать 3 дня подряд

В связи с приближением Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России внесены изменения в производственный график. Как рассказали в Госдуме, суббота, 1 ноября, будет объявлена рабочим днем. Это решение принято с целью переноса выходного дня и создания непрерывного периода отдыха.
Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд: со 2 по 4 ноября. По словам Нилова, такой перенос является более корректным и функциональным, поскольку он позволяет избежать короткой рабочей недели между обычными выходными и продолжительными праздничными днями. Иначе, если бы 1 ноября остался выходным, понедельник, 3 ноября, стал бы единственным рабочим днем после субботы и воскресенья, что могло бы создать неудобства для планирования.
Производственный график на конец октября и ноябрьские праздники предусматривает, что россияне смогут полноценно отдохнуть перед началом декабря.
