Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа

«Вакцинироваться уже можно начинать. Конец сентября, октябрь, начало ноября. Это, наверное, то самое горячее время, когда необходимо, по крайней мере, на уровне нашей страны нам достичь наибольших показателей. Ну, а для каждого человека это тоже подходящее время, когда нужно привиться, потому что для формирования иммунитета необходимо 2−3 недели. Нам нужно это время до того, как начнется активная циркуляция возбудителя», — сказал Лиознов.