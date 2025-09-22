Израиль отверг признание Палестины, назвав это ударом по мирному процессу

Министерство иностранных дел Израиля официально отвергло заявления Великобритании, Австралии, Канады и других западных стран о намерении признать Палестинское государство. Соответствующее заявление израильский МИД опубликовал в социальной сети X.
В ведомстве заявили, что такой шаг «не способствует миру, а, напротив, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем».
В МИД Израиля считают, что признание Палестины усилит поддержку ХАМАС и помешает сторонам достичь компромисса. В ведомстве также подчеркнули, что страна не намерена принимать документы, которые вынуждают ее признать, по их мнению, «несостоятельные границы».
21 сентября стало известно, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестинское государство. Премьер Канады Марк Карни добавил, что правительство Израиля методично противостоит созданию Палестинского государства. По его словам, атаки израильской стороны привели к гибели десятков тысяч жителей сектора Газа, голоду и переселению. Позже стало известно, что португальская сторона признала государство Палестина. Лиссабон выступил за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государственностей.