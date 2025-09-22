Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство на ОАЭ

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, обладательница бронзовой медали мирового первенства, сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за команду Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в агентстве «РБК-Украина». В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее национальная команда Украины не отправилась на чемпионат мира в Будапеште из-за допуска белорусских дзюдоистов с государственными символами. Федерация пояснила своё решение распоряжением министерства молодёжи и спорта.

А ранее сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от участия в матче за третье место суперфинала Евролиги против команды Белоруссии. В результате сборная республики в третий раз подряд стала обладателем бронзовых медалей турнира. В 2021 году команда завоевала серебряные награды соревнования.