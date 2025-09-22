Россиян предупредили о новых схемах мошенничества: опасность несут объявления на подъездах о дезинсекции

«Объявления на подъездах — это зачастую способ мошенников выдать себя за городские службы дезинсекции. Их цель — привлечь клиентов и навязать им завышенные цены. Подобные компании работают “по факту”, определяя стоимость услуг только во время визита, что позволяет им значительно увеличивать цену и избегать ответственности за заявленные тарифы», — пояснил депутат.
Кошелев посоветовал перед заказом проверять реквизиты фирмы и требовать заключения договора с фиксированной ценой до начала работ. В случаях явного мошенничества он рекомендовал сообщать о нарушениях на сайт Роспотребнадзора или обращаться в правоохранительные органы.
Также парламентарий напомнил, что с 1 марта 2025 года услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации станут лицензируемыми в соответствии с федеральным законом, и с этой даты все компании, оказывающие такие услуги, будут обязаны иметь лицензию и соблюдать требования СанПиН и другие нормативные акты.
