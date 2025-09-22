Ричмонд
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества: опасность несут объявления на подъездах о дезинсекции

Жителей России предупредили о мошенниках под видом городских дезинсекторов.

Источник: Комсомольская правда

Объявления на подъездах жилых домов, рекламирующие услуги дезинсекции, часто оказываются уловкой мошенников. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Объявления на подъездах — это зачастую способ мошенников выдать себя за городские службы дезинсекции. Их цель — привлечь клиентов и навязать им завышенные цены. Подобные компании работают “по факту”, определяя стоимость услуг только во время визита, что позволяет им значительно увеличивать цену и избегать ответственности за заявленные тарифы», — пояснил депутат.

Кошелев посоветовал перед заказом проверять реквизиты фирмы и требовать заключения договора с фиксированной ценой до начала работ. В случаях явного мошенничества он рекомендовал сообщать о нарушениях на сайт Роспотребнадзора или обращаться в правоохранительные органы.

Также парламентарий напомнил, что с 1 марта 2025 года услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации станут лицензируемыми в соответствии с федеральным законом, и с этой даты все компании, оказывающие такие услуги, будут обязаны иметь лицензию и соблюдать требования СанПиН и другие нормативные акты.

Ранее МВД информировало, что аферисты стали внедрять в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.

