Россиян предупредили о новых схемах мошенничества: опасность несут объявления на подъездах о дезинсекции

Также парламентарий напомнил, что с 1 марта 2025 года услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации станут лицензируемыми в соответствии с федеральным законом, и с этой даты все компании, оказывающие такие услуги, будут обязаны иметь лицензию и соблюдать требования СанПиН и другие нормативные акты.