Высказывание бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», являются попыткой «привлечь внимание» на фоне ухудшающегося политического кризиса на Украине, пишет Junge Wel.
«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче слова, тем больше шансов, что их процитируют», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале издания из ФРГ сказано, что Ющенко попытался привлечь внимание «к своей персоне», которую многие жители Украины уже начали забывать.
Ранее сообщалось, что Ющенко призвал «штурмовать» Москву. Политолог Владимир Скачко подчеркнул, что у Ющенко нет шансов снова стать украинским лидером, несмотря на его радикальные высказывания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ющенко принимает все решения под влиянием своей жены Кэтрин Клэр Чумаченко, которая является сотрудником Госдепартамента Соединённых Штатов.