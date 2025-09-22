В МВД назвали профессии, под которые чаще всего маскируются мошенники на сайтах знакомств

Ранее в МВД сообщали о других популярных схемах мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции или вузов, чтобы втереться в доверие к жертвам и получить доступ к их деньгам или личным данным. В подобных случаях аферисты используют тревожные истории или обещания выгодных предложений, чтобы вынудить граждан совершить переводы или передать коды доступа к сервисам.