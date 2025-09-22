В МВД назвали профессии, под которые чаще всего маскируются мошенники на сайтах знакомств

Чаще всего мошенники на сайтах знакомств маскируются под военных и журналистов.
Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, чтобы вызвать доверие и сочувствие у потенциальных жертв. Об этом говорится в материалах МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники используют «трогательные» легенды для установления быстрых эмоциональных контактов.
«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории», — говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Уже через несколько дней общения мошенники могут признаться в любви или сильной привязанности, чтобы ускорить развитие отношений и манипулировать эмоциями жертвы.
Кроме того, злоумышленники нередко представляются успешными бизнесменами. После признания в симпатии они предлагают новую знакомую «обучить» инвестиционной стратегии, которая якобы позволила им самостоятельно стать «криптомиллионерами». МВД уточняет, что такие проекты всегда оказываются мошенническими, а вложенные деньги исчезают без следа. В материалах особо подчеркивается: после перевода средств вернуть их практически невозможно.
Ранее в МВД сообщали о других популярных схемах мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции или вузов, чтобы втереться в доверие к жертвам и получить доступ к их деньгам или личным данным. В подобных случаях аферисты используют тревожные истории или обещания выгодных предложений, чтобы вынудить граждан совершить переводы или передать коды доступа к сервисам.