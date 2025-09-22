Нельзя вечно быть влюбленным: биохимик рассказала, что ставит предел эмоциям

Влюбленность — чувство яркое и захватывающее, но вечной она быть не может. Это состояние помогает людям сблизиться и сформировать эмоциональную привязанность, но со временем естественным образом проходит. Об этом KP.RU рассказала Марина Ивашкина, доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, профессор кафедры организации профессионального образования и образовательных технологий ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
— Страстные переживания влияют и на физиологию, и на психику, подобно стрессу. Представляете, если бы человек все время был на пике переживаний? Что произошло бы с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими системами организма? — объяснила эксперт.
На первых этапах влюбленности человек ощущает легкую зависимость от объекта симпатии. Появляются навязчивые мысли о встречах, желание чаще общаться и искать поводы для контакта. По сути, это похоже на обсессивно-компульсивные механизмы, но это естественный процесс, который помогает формировать эмоциональную близость.
Эксперт подчеркнула, что страсть и эмоциональный всплеск имеют ограниченный срок действия и со временем проходят, даже если влюбленность была счастливой.