Нельзя вечно быть влюбленным: биохимик рассказала, что ставит предел эмоциям

Влюбленность — чувство яркое и захватывающее, но вечной она быть не может. Это состояние помогает людям сблизиться и сформировать эмоциональную привязанность, но со временем естественным образом проходит. Об этом KP.RU рассказала Марина Ивашкина, доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, профессор кафедры организации профессионального образования и образовательных технологий ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.