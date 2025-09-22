Ричмонд
Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные

МВД: Мошенники могут заполучить личные данные после одного заказа пиццы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говориться в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что даже если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его персональных данных. В нынешнее время цифровой след — это не только соцсети.

«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — говорится в материалах.

Отмечается, что для аферистов интересны данные каждого человека, с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы.

«Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность», — заключается в материалах.