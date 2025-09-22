Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва ждет рекордное тепло на День осеннего равноденствия

Москва может установить новый температурный рекорд в День осеннего равноденствия.

Москва может установить новый температурный рекорд в День осеннего равноденствия. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха превысит норму на 8−9 градусов Цельсия, достигнув отметки около 27 градусов.

«Не исключено, что в понедельник будет побит рекорд температуры в Москве, который прежде составлял 26,1 градуса», — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС. Он добавил, что точное значение определить сложно, но температура, вероятно, будет близка к рекордной или даже выше.

Летнее тепло в столице обусловлено перемещением воздушных масс со Средиземного моря и северных регионов Африки. Несмотря на уменьшение солнечной активности в день осеннего равноденствия, малооблачная погода также будет способствовать повышению температуры. Ожидается, что даже ночные температуры останутся высокими, в пределах 14−16 градусов Цельсия, что свидетельствует о настоящем летнем тепле.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше