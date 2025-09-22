Москва ждет рекордное тепло на День осеннего равноденствия

Москва может установить новый температурный рекорд в День осеннего равноденствия. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха превысит норму на 8−9 градусов Цельсия, достигнув отметки около 27 градусов.
«Не исключено, что в понедельник будет побит рекорд температуры в Москве, который прежде составлял 26,1 градуса», — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС. Он добавил, что точное значение определить сложно, но температура, вероятно, будет близка к рекордной или даже выше.
Летнее тепло в столице обусловлено перемещением воздушных масс со Средиземного моря и северных регионов Африки. Несмотря на уменьшение солнечной активности в день осеннего равноденствия, малооблачная погода также будет способствовать повышению температуры. Ожидается, что даже ночные температуры останутся высокими, в пределах 14−16 градусов Цельсия, что свидетельствует о настоящем летнем тепле.