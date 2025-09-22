Чтец по губам расшифровал беседу Трампа и Маска: в чём признался лидер США

На церемонии прощания с американским консерватором Чарли Кирком президент США Дональд Трамп пообщался с предпринимателем Илоном Маском. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала содержание их разговора. Об этом пишет Daily Mail.
«Президент спросил: “Как дела?”, когда повернулся к Маску для приветствия. Затем Маск, похоже, пожал плечами в ответ на слова Трампа: “Илон, я слышал, ты хотел поговорить”», — говорится в статье. После этого к беседе присоединился глава UFC Дана Уайт.
Затем Трамп снова обратился к бизнесмену, предложив ему «найти способ улучшить ситуацию». Маск кивнул в ответ. Уточняется, что после этого американский лидер взял предпринимателя за руку и сказал, что скучал по нему.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома и Илон Маск вместе присутствовали на церемонии прощания по Кирку, где впервые после ссоры в июне пожали друг другу руки.