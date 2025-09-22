Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чтец по губам расшифровал беседу Трампа и Маска: в чём признался лидер США

Daily Mail: На похоронах Кирка Трамп сказал Маску, что скучал по нему.

Источник: Комсомольская правда

На церемонии прощания с американским консерватором Чарли Кирком президент США Дональд Трамп пообщался с предпринимателем Илоном Маском. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала содержание их разговора. Об этом пишет Daily Mail.

«Президент спросил: “Как дела?”, когда повернулся к Маску для приветствия. Затем Маск, похоже, пожал плечами в ответ на слова Трампа: “Илон, я слышал, ты хотел поговорить”», — говорится в статье. После этого к беседе присоединился глава UFC Дана Уайт.

Затем Трамп снова обратился к бизнесмену, предложив ему «найти способ улучшить ситуацию». Маск кивнул в ответ. Уточняется, что после этого американский лидер взял предпринимателя за руку и сказал, что скучал по нему.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома и Илон Маск вместе присутствовали на церемонии прощания по Кирку, где впервые после ссоры в июне пожали друг другу руки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше