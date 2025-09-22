Ричмонд
Два вида бактерий убили армию Наполеона в 1812 году: вот что нашли учёные в зубах французских солдат

АВС: возбудители сальмонеллёза и тифа убили армию Наполеона.

Источник: Комсомольская правда

Одним из факторов гибели войск Наполеона Бонапарта во время войны 1812 года стали бактерии определённых видов. К такому выводу пришли учёные, исходя из результатов исследований останков солдат наполеоновской армии, информирует издание АВС.

Речь идёт о возбудителе возвратного тифа и сальмонелле, сказано в публикации.

«Недавние изыскания подтвердили, что каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C), которые передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами», — пишет издание.

В ходе исследований проводился анализ ДНК, взятой из зубов 13 погибших солдат Наполеона, захороненных в братской могиле в Вильнюсе.

Напомним, одной из загадок в биографии Наполеона является его предполагаемая ночёвка в пирамиде Хеопса во время пребывания в Египте. Возраст Бонапарта на момент смерти — всего 51 год. По одной из версий, во время пребывания в пирамиде император мог заразиться неизвестными микроорганизмами или подвергнуться воздействию химических соединений.

Также до сих пор пользуется популярностью версия о том, что Наполеона отравили. Согласно этой версии, британцы, которые удерживали бывшего императора в ссылке на острове Святой Елены, длительное время тайно добавляли в пищу Наполеона небольшие дозы мышьяка.

Ранее в одной из больниц Малайзии был выявлен новый опасный вид бактерий, который оказался невосприимчивым к воздействию антибиотиков. Микроорганизм представляет серьёзную опасность для здоровья людей во всём мире. Он способен вызывать инфекции в различных частях тела, включая дыхательные пути.

Тем временем китайские учёные обнаружили на космической станции «Тяньгун» новый штамм бактерий, ранее неизвестный науке. Бактерий собрали с поверхностей модулей станции, заморозили и отправили на Землю. Учёные выяснили, что штамм способен выживать в экстремальных условиях космоса.

В Белоруссии ученые также обнаружили новый вид древних бактерий.