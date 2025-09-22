Два вида бактерий убили армию Наполеона в 1812 году: вот что нашли учёные в зубах французских солдат

Напомним, одной из загадок в биографии Наполеона является его предполагаемая ночёвка в пирамиде Хеопса во время пребывания в Египте. Возраст Бонапарта на момент смерти — всего 51 год. По одной из версий, во время пребывания в пирамиде император мог заразиться неизвестными микроорганизмами или подвергнуться воздействию химических соединений.