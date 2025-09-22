Найденная в Таиланде уроженка Владивостока будет объясняться перед госорганами

Уроженку Владивостока, исчезнувшую в Таиланде, нашли. По информации ТАСС (16+), 34-летнюю россиянку Эрику узнали сотрудники одного из хостелов в Бангкоке и позвонили в российское консульство. Историей заинтересовалась прокуратура Приморского края. Началась проверка по факту оставления малолетнего ребенка без присмотра в Таиланде, сообщает ИА PrimaMedia.
По сети также распространились фото, сделанные якобы сразу после обнаружения пропавшей. На этих кадрах девушка делает маску для лица. По данным SHOT (18+), она не смогла объяснить своё поведение. По какой причине уроженка Владивостока оставила в отеле свою четырёхлетнюю дочь, пока не сообщается.
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту оставления малолетнего ребёнка без присмотра.
«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Не останется без внимания работа органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 34-летнюю Эрику искали в Бангкоке около недели. Ночью на 13 сентября она вышла из такси на улице с барами и пропала. Машину, по данным источников SHOT, она заказала на ресепшене, но с чужого телефона. С девушкой видели мужчину-европейца.
При этом в номере отеля, откуда уехала россиянка, осталась её маленькая дочь. Ребёнка временно поместили в местный детский дом. 18 сентября родители россиянки вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку.