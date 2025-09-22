Новые ЛЭП протянут в отдалённые уголки Хабаровского края

Несколько лет назад в Николаевском районе в рамках развития территории опережающего развития для подключения новых производств ЛЭП была проложена к посёлкам Чныррах и Оремиф. В последнем населённом пункте открыли трансформаторную подстанцию. Она позволила в Оремифе запитать не только производство, но перевести на централизованное электроснабжение жилой фонд. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем строительстве ЛЭП. Это позволит перевести на централизованное электроснабжение посёлок Озерпах, который пока зависит от дизельной электростанции.