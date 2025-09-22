Новые ЛЭП протянут в отдалённые уголки Хабаровского края

В Хабаровском крае власти взяли курс на большую энергетику и уход от зависимости от чрезвычайно дорогой и не вполне надёжной генерации электричества изолированными дизельными электростанциями. К отдалённым посёлкам, куда возможно технически и целесообразно экономически, будут тянуть линии электропередачи. Об этом на состоявшемся по поручению губернатора Дмитрия Демешина рабочем совещании заявила зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В качестве примера такой необходимости она привела Николаевский район. Там работает переведённая на природный газ теплоцентраль. Правда, Николаевская теплоэлектроцентраль используется лишь на 5% от проектной мощности.
При этом ряд отдалённых поселений Николаевского района не могут получать электричество централизовано и вырабатывают её, сжигая крайне дорогие нефтепродукты.
Несколько лет назад в Николаевском районе в рамках развития территории опережающего развития для подключения новых производств ЛЭП была проложена к посёлкам Чныррах и Оремиф. В последнем населённом пункте открыли трансформаторную подстанцию. Она позволила в Оремифе запитать не только производство, но перевести на централизованное электроснабжение жилой фонд. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем строительстве ЛЭП. Это позволит перевести на централизованное электроснабжение посёлок Озерпах, который пока зависит от дизельной электростанции.
— Перевод посёлка Озерпах на централизованное питание обеспечит стабильное электроснабжение для его жителей с минимальными затратами. Это также позволит сократить расходы на дизельное топливо и увеличить загрузку Николаевской ТЭЦ, — отметила Ирина Горбачёва.
Ещё одной отдалённой территорией, которую можно подключить к централизованному электроснабжению и отказаться от дизельной генерации, является часть района им. Полины Осипенко.
В прошлом туда уже начинали тянуть отвод от питающей посёлки вдоль БАМа линии электропередачи. Однако ЛЭП проложили лишь от посёлка Берёзовый до Бриакана района им. Полины Осипенко, там же построили подстанцию 35 кВ. До районного центра оставалось каких-то 60 км. Однако до сих пор и село им. Полины Осипенко, и соседнюю Владимировку, где компактно живут представители коренного народа негидальцев, обеспечивает электричеством дизельная электростанция.
Несколько лет назад в районе им. П. Осипенко пытались достроить ЛЭП от Бриакана до райцентра, но что-то пошло не так. Сейчас об этом проекте вновь заговорили.
— Проект ЛЭП до села им. Полины Осипенко оценивается в 4 миллиарда рублей. Однако ежегодное содержание местной ДЭС обходится краевому бюджету в 110 миллионов рублей и требует доставки до 5 тысяч тонн дизельного топлива. Было поручено коллегам совместно с муниципалитетом и профильными министерствами в кратчайшие сроки разработать варианты реализации проекта и подготовить расчёты, охватывающие экономию бюджетных средств, перспективы для бизнеса и снижение тарифной нагрузки, — добавила зампред краевого правительства по инфраструктуре.
Ранее к централизованному электроснабжению уже были подключены отдалённые поселения Ванинского района Кенада и Тумнин.