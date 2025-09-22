Роженицы во Владивостоке оформляют документы малыша дистанционно

«В этом архиве находятся актовые записи, составленные с 1935 года по настоящее время. Люди к нам обращаются со всей России. Напомню, что Владивосток раньше был закрытым военным городом. А людям интересно знать историю своей семьи. Сейчас важнейшей задачей является не только хранение, но и оцифровка данных, т. е. после оказания услуги гражданину в отделе ЗАГС информация вносится в единый реестр. Это ускоряет работу и делает информацию доступной для других ведомств, у кого есть доступ к базе. Или, например, гражданин обратился в Пенсионный фонд или к нотариусу, а там не отображаются актуальные сведения или отображаются некорректно, тогда к нам поступает запрос, и мы ищем причину, если допущена ошибка при конвертации записи, то исправляем. Так ежедневно к нам поступает более 100 запросов от различных органов и отделов ЗАГС с других регионов», — рассказала Наталья Тюменцева, заместитель начальника отдела ЗАГС № 3 управления ЗАГС администрации Владивостока.