Роженицы во Владивостоке оформляют документы малыша дистанционно

Молодые мамочки могут оформить документы на ребёнка в кратчайшие сроки, и для этого не нужно стоять в очередях. Сделать это удобно и быстро можно при помощи суперсервиса «Рождение ребёнка».
«Данная услуга появилась в Приморском крае в прошлом году. В 2024 году граждане с опаской относились к этой регистрации — было около 10% от всех зарегистрированных. Люди, как раньше, шли в отдел ЗАГС за документами, стояли в живой очереди. Но уже в этом году молодые мамы Владивостока всё чаще выбирают современный и удобный способ оформления первых в жизни ребенка документов. Благодаря суперсервису “Рождение ребенка” необходимые процедуры занимают минимум времени и сил, избавляя от утомительных очередей в ЗАГС. После регистрации актовой записи о рождении в личном ЕПГУ у родителей в электронном виде становятся доступны СНИЛС, ИНН, полис ОМС ребенка и сведения о материнском капитале, и уже потом родители ребенка могут прийти и получить свидетельство на бумажном носителе, если будет такая необходимость», — уточняет Юлия Шакурова.
Специалист рассказывает и о стереотипах, которые складываются в отношении органов ЗАГС. Как правило, ЗАГС ассоциируется со свадьбой, бракосочетанием. Однако закулисье ЗАГС скрывает массу интересного. Так, журналисты попали в архив, в котором находятся записи практически столетней давности. История жителей Владивостока записана на пожелтевших страницах книг архива. Они тут со времён, когда записи в книгах делали чернилами. Должно было пройти определенное время, чтобы чернила высохли. Однако избежать искажения букв спустя годы всё же не получилось. Иногда сотрудникам ЗАГС бывает сложно разобрать записи тех же 30-х годов прошлого столетия.
«В этом архиве находятся актовые записи, составленные с 1935 года по настоящее время. Люди к нам обращаются со всей России. Напомню, что Владивосток раньше был закрытым военным городом. А людям интересно знать историю своей семьи. Сейчас важнейшей задачей является не только хранение, но и оцифровка данных, т. е. после оказания услуги гражданину в отделе ЗАГС информация вносится в единый реестр. Это ускоряет работу и делает информацию доступной для других ведомств, у кого есть доступ к базе. Или, например, гражданин обратился в Пенсионный фонд или к нотариусу, а там не отображаются актуальные сведения или отображаются некорректно, тогда к нам поступает запрос, и мы ищем причину, если допущена ошибка при конвертации записи, то исправляем. Так ежедневно к нам поступает более 100 запросов от различных органов и отделов ЗАГС с других регионов», — рассказала Наталья Тюменцева, заместитель начальника отдела ЗАГС № 3 управления ЗАГС администрации Владивостока.
Специалисты также рассказали о популярности регистрации брака во Владивостоке у жителей западной части России.
«Столица Приморья манит к себе влюбленных со всей страны. Подают заявления на регистрацию брака во Владивостоке пары из любого уголка России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сызрани, Костромы и других городов», — подтверждает Юлия Шакурова.
Владивосток — красивый город и привлекает молодые пары из разных уголков России. Кроме того, благодаря работе международного аэропорта, нередко молодожёны после бракосочетания отправляются в свадебное путешествие на тёплое побережье какой-либо азиатской страны.
К слову, регистрируют брак в столице Приморья не только молодые пары. В 2025 году было две запоминающиеся регистрации с весьма взрослыми «молодоженами». Так, 5 марта в брак вступили 89-летний Эдуард и 73-летняя Ольга, а 16 августа отношения оформили 87-летний Николай и 93-летняя Валентина.
Несколько пар отметили в этом году серьёзные годовщины свадеб. Золотую свадьбу в отделе ЗАГС отметили 6 пар, прожившие в браке 50 лет, одна пара отметила Изумрудную свадьбу — 55 лет совместной жизни, и одна пара отметила 63 года с момента заключения брака — Ртутную свадьбу. А 8 июля, в День семьи, любви и верности, администрация Владивостока вручила 17 медалей «За любовь и верность»: в том числе 7 парам на 50-летие совместной жизни, 63 года — награждено 2 пары, 60 лет — 2 пары и 55 лет — 3 семьи.