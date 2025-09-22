Под Новосибирском школьники устроили смертельные игры на проезжей части

По словам местных жителей, это связано с интернет-челленджем «Беги или умри», который уже несколько лет распространяется в России, Беларуси и Казахстане. Его суть заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к автомобилю, снять происходящее на видео и выложить в сеть ради лайков.