Под Новосибирском школьники устроили смертельные игры на проезжей части

В Бердске возле остановки «Искитимская» очевидцы заметили, как школьники устроили опасные игры на дороге. Дети выезжали на самокатах прямо перед движущимися машинами и едва успевали уйти с пути транспорта. Об этом рассказали в «Бердск-онлайн».
По словам местных жителей, это связано с интернет-челленджем «Беги или умри», который уже несколько лет распространяется в России, Беларуси и Казахстане. Его суть заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к автомобилю, снять происходящее на видео и выложить в сеть ради лайков.
Бердчане обращаются к родителям с просьбой поговорить с детьми и объяснить им смертельную опасность подобных развлечений.