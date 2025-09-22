Льготная ипотека до 2030 года положена семьям с детьми до шести лет. Как рассказала КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, также на выплату на выгодных условиях могут рассчитывать семьи, где воспитывается ребенок-инвалид.