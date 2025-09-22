Ричмонд
Льготная ипотека до 2030 года положена семьям с детьми до шести лет

Выплату можно потратить на покупку квартиры или частного дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Льготная ипотека до 2030 года положена семьям с детьми до шести лет. Как рассказала КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, также на выплату на выгодных условиях могут рассчитывать семьи, где воспитывается ребенок-инвалид.

— Ипотека доступна для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающих в малых городах или в регионах с ограниченным строительством, — подчеркнула Татьяна Афанасьева.

Полученные деньги можно потратить на покупку квартиры в новом доме и на приобретение частного дома с земельным участком.

