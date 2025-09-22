Ким Чен Ын: КНДР не откажется от ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.
«Сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьёзно посягают на него. Разве можем мы совершить антиконституционный акт? С чего бы нам пойти на денуклеаризацию? Мы не откажемся от ядерного оружия», — сказал Ким Чен Ын, его словам цитирует ЦТАК.
Кроме того, он напомнил о концепции «денуклеаризации из трёх этапов» новой администрации Южной Кореи, которая состоит из «заморозки ядерной программы, сокращения арсеналов и полного отказа». Ким Чен Ын отметил, что благодаря той концепции Сеул своими руками «разрушил основания для диалога» с КНДР.
Лидер Северной Кореи также рассказал, что в случае, если Соединённые Штаты откажутся от «вздорной концепции денуклеаризации» и «искренне захотят жить мирно», возможны переговоры. Ким Чен Ые отметил, что у него «остались хорошие воспоминания» о президенте США Дональде Трампе.
Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Соединённым Штатам следует признать новые реалии для переговоров с КНДР.