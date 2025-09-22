Ричмонд
Ким Чен Ын заявил о нежелании КНДР вести диалог с Южной Кореей

Лидер КНДР заявил, что решение признать Республику Корея враждебным государством было обдуманным.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания заявил, что Пхеньян отказывается от диалога с Республикой Корея. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Хотел бы еще раз подчеркнуть нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. У нас нет с ними общих интересов и тем для обсуждения», — заявил Ким Чен Ын.

По его мнению, КНДР и Республика Корея на международной арене в последние десятилетия выступали как независимые государства. Ким Чен Ын также напомнил, что обе страны стали членами ООН в 1991 году.

Лидер КНДР подчеркнул, что решение признать Республику Корея как враждебное государство не было спонтанным. Это лишь констатация реальности, отметил он.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что готов к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации.

