Россия ответила на действия Японии у Курил по принципу «око за око»

Китайский портал Sohu сообщил о немедленном ответе Москвы на действия Японии вблизи Курильских островов.

Китайский портал Sohu сообщил о немедленном ответе Москвы на действия Японии вблизи Курильских островов.

По данным издания, Япония совместно с США разместила у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего Россия незамедлительно ответила соразмерными мерами.

Согласно публикации, Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила истребители из Арктики и привела Тихоокеанский флот в полную боевую готовность. Кроме того, подводные лодки российского флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

Китайские аналитики интерпретируют эти шаги как демонстрацию приверженности России принципу «око за око». По их мнению, действия российского лидера Владимира Путина ясно дают понять, какие последствия может повлечь дальнейшая милитаризация региона, говорится в статье.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Интервью было приурочено к Дню победы над милитаристской Японией.

