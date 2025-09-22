Россия ответила на действия Японии у Курил по принципу «око за око»

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Интервью было приурочено к Дню победы над милитаристской Японией.